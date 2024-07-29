В Госдуме прокомментировали происходящее в Wildberries

В разделе Wildberries сложно сочетается корпоративное право с Семейным кодексом, но поскольку имущество нажито в браке и вряд ли есть брачный договор, то при разводе четы Бакальчук в силу вступит Семейный кодекс. Об этом «Парламентской газете» рассказал доктор экономических наук, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Развод Бакальчук обсуждают в Сети несколько дней. Муж Владислав пожаловался главе Чечни Рамзану Кадырову на то, что его жена попала под негативное влияние владельцев оператора наружной рекламы Russ Outdoor Левона и Роберта Мирзоянов. По мнению супруга, новые знакомые его жены якобы совершают «рейдерский захват» гиганта интернет-торговли. Владислав не участвует в управлении компанией, однако ему принадлежит 1 процент акций.

«Пока у нас нет достаточной информации для того, чтобы судить об этой ситуации, — отметил Делягин. — Когда-то Бакальчук говорила, что они с мужем равноправные партнеры, что он вносит свой огромный вклад. И тогда она и он являются, так сказать, полноценными совладельцами. Имущество было нажито в браке. А по Семейному кодексу, если имущество нажито в браке, если не было брачного соглашения, а его скорее всего не было, потому что иначе об этом сказали бы, значит, имущество делится пополам. Нравится кому-то это или не нравится. Но есть и позиция корпоративного права, согласно которому по версии адвокатов у Владислава Бакальчука лишь один процент акций и ему бесспорно ничего не достанется. Но с точки зрения семейного кодекса никакого одного процента. Я понимаю, что адвокаты могут рассказывать, что это не имеет отношения к семейному кодексу, что это фирма, корпоративное право и так далее. Ну, простите, если есть развод, то автоматически вступает в силу Семейный кодекс».



По словам экономиста, утверждения, что это рейдерский захват, — лишь домыслы, которые обсуждать просто не имеет смысла.

Депутат Госдумы Виталий Милонов в комментарии «Парламентской газете» раскритиковал поведение Владислава Бакальчука за «вынос сора из избы». «Вел бы себя достойно, как мужчина — выглядел бы лучше в глазах общества. А сейчас он проиграет и лишится того, что имеет. Даже и процента этого не останется у него. Развелись бы и разошлись», — сказал Милонов.