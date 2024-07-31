Муж Бакальчук попытался помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries

Муж основательницы маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук нанял команду юристов, чтобы помешать ООО «РВБ» получить домен Wildberries. Об этом пишет издание «Ведомости».

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По словам защитника Бакальчука, аргументация его команды строится на том, что решение о передаче прав на домен должно было быть одобрено всеми акционерами ООО «Вайлдберриз». Татьяна Бакальчук владеет 99% в ООО «Вайлдберриз», у Владислава Бакальчука — 1%.

29 июля стало известно, что Wildberries передала свой домен совместной с Russ компании. Это стало возможным после того, как в начале июля маркетплейс и Russ учредили совместное ООО «РВБ». В нем 65% принадлежит Wildberries, а 35% — ООО «Стинн», которая владеет «Русс Аутдор».

Владислав и Татьяна Бакальчук находятся в браке с 2004 года. У пары семеро детей. 30 июля Татьяна официально подала в ЗАГС заявление о разводе. По словам Владислава Бакальчука, основательница Wildberries ушла из дома 1 апреля, но все семь детей остались жить с ним, а Татьяна якобы навещает семью раз в неделю. Муж признался, что развод стал для него полной неожиданностью, так как до этого у них был «идеальный брак».