Профсоюзы сообщили об отсутствии жалоб на «тиранию» начальства в отношении переработок
Масштабные сверхурочные нельзя считать распространённой практикой в России.
Установленная ТК РФ система эффективна, отметил в эфире «Говорит Москва» заявил секретарь Федерации независимых профсоюзов Александр Шершуков.
«Нужно понимать, что такой режим работы в основном предусмотрен не для основной массы работников. Это специалисты достаточно высокого уровня или начальство. Вот у них есть в контрактах, что у них установлен такой режим работы. И из-за того, что это не имеет никакого отношения к подавляющему числу работников, из-за этого сложно оценивать уровень проблем, которые здесь возникают. Нужно понимать, что есть сверхурочные, и там всё прописано, там ограничивается количество часов в год, и определяется, сколько за это платят. Вот здесь по нарушениям всё понятно. А вот когда это даётся на откуп руководителю, значит, это уже предусматривается, что начальник будет более-менее здравым человеком и не будет человека постоянно задерживать на работе. Но я скажу откровенно, что какие-то здесь самодуры начальники, конечно, есть. Но мы не сталкивались за последние лет десять с какими-то обращениями, что человек с таким контрактом жалуется, что его тиранят».