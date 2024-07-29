Rambler&Co награжден в конкурсе LOUD 2024

Призового места в коммуникационной премии удостоен креативный кейс о кибербезопасности пользователей

© Loud Award

Премия в области коммуникаций LOUD 2024 выбрала лучшие пиар-кампании года. Медиахолдинг Rambler&Co с кейсом «Rambler&Co против кибербезобразия» стал лауреатом в самой многочисленной номинации «OutOfBox: креативная идея для PR», где оценивается нестандартность идеи для продвижения и необычность взгляда на привычные инструменты.

В 2023 года медиахолдинг стал генеральным информационным партнёром крупнейшего фестиваля кибербезопасности Positive Hack Days от компании Positive Technologies. В рамках мероприятия команда Rambler&Co сделала собственную зону в «Кибергороде» — открытой части фестиваля для всех желающих. На территории Парка Горького было установлено несколько навигационных элементов с надписью «Останови кибербезобразие» и QR-кодом, который вёл на интерактивный лендинг с игрой, а игра в свою очередь – к зоне медиахолдинга с раздачей брендированного тематического мерча. Игроки должны были кликом или тапом по сенсорному экрану в течение минуты «прихлопывать» баги, не задевая кибербезопасников, и зарабатывать баллы. После прохождения открывался раздел с карточками полезного контента и легендой о первом кибербезопаснике в мире — «12 подвигов Кибербезопакла». В них перечислялись главные правила безопасности в сети, которые должен соблюдать каждый пользователь.

© Пресс-служба Rambler&Co

Виктория Джигкаева, директор по внешним коммуникациям Rambler&Co: «Rambler&Co не перестаёт напоминать о безопасности в интернете. У медиахолдинга есть собственный департамент кибербезопасности, который постоянно совершенствует системы защиты, и кейс на фестивале Positive Hack Days стал нашим первым совместным выходом на внешнюю аудиторию. Нам удалось совместить креатив и профессиональную экспертизу, чтобы охватить все аспекты кибербезопасности и вовлечь в активность максимальное количество пользователей. В результате новички узнали базовые правила, а специалисты оценили креативный подход к привычным им ключевым темам. Наша команда благодарна организаторам и жюри премии LOUD за высокую оценку работы».



Rambler&Co третий год подряд выигрывает в премии LOUD, и, по словам жюри, с каждым годом кейсы медиахолдинга становятся всё более вовлекающими и интересными.