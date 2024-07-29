Банк ДОМ.РФ повысил ставки по накопительным счетам

Процентные ставки по накопительным счетам в Банке ДОМ.РФ поднялись до 16,5%, повышение доходности составило 1,3 п.п., сообщила пресс-служба банка.

"Банк ДОМ.РФ увеличил процентные ставки по накопительным счетам до 16,5%, повышение доходности составило 1,3 п.п. Счет открывается дистанционно - в интернет-банке или в мобильном приложении, среди его преимуществ - возможность пополнять и снимать деньги в любое время без потери накопленного дохода", - говорится в сообщении.



Интерес к накопительным счетам связан с удобством их использования, считает заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

"С начала лета портфель накопительных счетов в нашем банке увеличился на треть, к концу года ожидаем рост еще более чем на 20%", - отметил он.



Средства на накопительных счетах и вкладах застрахованы в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).