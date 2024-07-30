"Лукойл" в I полугодии снизил чистую прибыль по РСБУ

Чистая прибыль "Лукойла" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января - июня 2024 года снизилась на четверть и составила 345,8 млрд рублей по сравнению с 463,5 млрд рублей годом ранее, сообщила компания.

Выручка за отчетный период выросла на 18%, до 1,47 трлн рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 19%, до 438,8 млрд рублей. Прибыль до налогообложения снизилась на 27%, до 374,8 млрд рублей.

"Лукойл" - вертикально интегрированная нефтегазовая компания, созданная в 1991 году. Основные добывающие активы компании расположены в России. "Лукойл" обладает полным производственным циклом, включающим геологоразведку, добычу и переработку нефти и газа, производство нефтехимической продукции и масел, производство электроэнергии, торговлю и сбыт.