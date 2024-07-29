Бизнес освободили от ответственности за дробление предприятий. О начале практического правоприменения закона об амнистии за дробление с целью применения льготных спецрежимов, формально вступившего в силу 12 июля, пишет «РБК».

Уточняется, что налоговая амнистия не распространяется на решения налоговых органов о привлечении к ответственности за дробление, вынесенные и вступившие в силу до нее.

До этого российскому бизнесу предрекли трудности из-за предложения президента РФ Владимира Путина о налоговой амнистии.