«Газпром» установил рекорд суточных поставок газа в Китай

"Газпром" 27 июля установил новый исторический рекорд суточных поставок трубопроводного газа в Китай по магистральному газопроводу "Сила Сибири", сообщил холдинг.

"Поставка по газопроводу "Сила Сибири" вновь превысила суточные контрактные обязательства компании", - отметили в холдинге.



В "Газпроме" напомнили, что поставки по "Силе Сибири" идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между "Газпромом" и CNPC.

Вице-премьер РФ Александр Новак говорил, что Россия планирует в 2024 году поставить в Китай по трубопроводу "Сила Сибири" 30 млрд куб. м газа, а в следующем выйти на проектную мощность в 38 млрд куб. м.

"Газпром" в 2023 году увеличил поставки газа в Китай по "Силе Сибири" в 1,5 раза, до 22,7 млрд куб. м.

"Сила Сибири" - крупнейшая система транспортировки газа на востоке России. В ближайшие годы общий объем экспорта "Газпрома" в Китай достигнет 48 млрд куб. м газа в год (за счет реализации проекта поставок газа в КНР по дальневосточному маршруту), а с учетом транзитного газопровода через Монголию - почти 100 млрд куб. м в год, отмечал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Позднее Миллер заявил, что Китай рассматривает возможность увеличения поставок российского газа по "Силе Сибири" сверх проектной мощности в 38 млрд куб. м.