У российских авиакомпаний стали простаивать самолеты

У 13 крупнейших российских авиакомпаний стали простаивать самолеты. Об этом со ссылкой на перечень эксплуатантов, допущенных до коммерческих перевозок, составленный Росавиацией, сообщает газета «Ведомости».

С октября 2023-го по июнь 2024 года количество воздушных судов с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) упало до 693 судов (минус три процента). Документ, который подтверждает, что самолет исправен и может осуществлять полеты, отзывают, если он по тем или иным причинам не летает на протяжении 180 дней, пояснил главный редактор портала Frequentflyers.ru Илья Шатилин.

Простой самолетов объясняют сложившимся профицитом флота у российских авиакомпаний, а также сохранением двойной регистрации у части судов, что не позволяет им летать за рубеж. На внутренних направлениях потребности в таком количестве техники нет, добавил Шатилин, а избыточные емкости некоторых судов, как Boeing-747 с 522 креслами на борту, не востребованы на большинстве внутрироссийских направлений.

По мнению старшего директора корпоративных рейтингов «Эксперт РА» Элины Кулиевой, число судов на простое растет из-за сложностей в обслуживании и ремонте импортных самолетов. Большинство таких судов будут выбывать из эксплуатации позднее намеченного срока из-за переноса поставок новой российской техники, а нехватка кадров и сложности с производством комплектующих замедляют процесс замещения и активный запуск отечественного авиастроения.

Глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Мурат Хапсироков предложили дать отечественным предприятиям промышленности возможность производить неоригинальные запчасти к самолетам. Речь идет о возможности запустить сегмент производства неоригинальных деталей к самолетам, рынок которых развит в США, Китае, что позволяет снижать зависимость от оригинальных компонентов, не влияющих на безопасность. По словам авторов инициативы, китайские и иранские поставщики деталей, установка которых сейчас разрешена властями, имеют привилегии по сравнению в отечественными предприятиями.