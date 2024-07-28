Сбер направил в ЦБ пожелания к параметрам эксперимента по торгам криптовалютой

Сбер направил в ЦБ РФ пожелания к параметрам экспериментального правового режима биржевых торгов криптовалютой и продолжит активно участвовать в его проработке, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов.

"Сбер поддерживает инициативу по созданию регулируемого рынка криптовалют. Это движение в правильном направлении, которое позволит упорядочить оборот цифровых валют, в том числе связанный с легализацией майнинга. Сбер уже направил в ЦБ пожелания к параметрам экспериментального правового режима и продолжит активно участвовать в его проработке", - сообщил Попов.



По его словам, инициатива создаст основу для потенциального использования цифровых валют во внешнеэкономической деятельности, что расширит возможности для международных расчетов.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по финансовому рынку подготовил ко второму чтению законопроект о трансграничных расчетах с использованием цифровой валюты в рамках экспериментального правового режима, который предусматривает в его рамках и возможность проведения биржевых торгов такой валютой.