Раскрыта стоимость всего имущества российского офиса Google

ООО «Гугл», признанное банкротом дочернее общество Google в России, опубликовало оценку своего имущества на Федресурсе. Конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский определил общую стоимость оргтехники, мебели, рекламной продукции и другого движимого имущества компании в 14,9 млн рублей. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

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Среди оцененного имущества находилось шесть «кнопок YouTube»: сувенирных табличек, которые YouTube дарит блогерам при достижении определенного количества подписчиков. Каждую кнопку, имеющую «мелкие потертости и царапины», оценили в 1 рубль.

По данным из отчета, две «кнопки» предназначались для блогера Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди), который был объявлен иностранным агентом в России в 2022 году. Блогер преодолел планку в 1 млн подписчиков в мае 2017 года, за месяц до этого переехав из России в Чехию. По состоянию на сегодняшний день Google не отправляет награды каналам из России, Украины и Беларуси, а также нескольких других стран.

Кроме «кнопок YouTube», среди имущества из российского офиса Google, учтенного оценщиками, были декоративный былинный камень, светодиодный знак с логотипом Google, «емкость фуршетная с крышкой» в виде робота-символа Android и сувенирная продукция компании. Эти и другие подобные вещи, которым оценщикам не удалось найти аналоги на рынке, также были приняты по условной стоимости в 1 рубль.