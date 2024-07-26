Бакальчук сообщила о новых назначениях в Russ — Wildberries

Основатель и глава маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала о новых назначениях после объединения с группой Russ. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Согласно ее словам, новым PR-директором компании станет Анна Брычева, а директором по спецпроектам Анна Старкова. Кроме того, директор департамента корпоративных коммуникаций группы Russ Ирина Цеплинская станет директором департамента коммуникаций с медиаиндустрией, а HR-директором была назначена Кристина Спирева.

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«Мы в компании всегда ценили и будем ценить профессиональных, увлеченных, неравнодушных людей. И именно такие специалисты вошли в топ-менеджмент», — рассказала она.



Ранее муж Бакальчук Владислав заявил, что его жену оградили от общения с семьей рейдеры, чтобы вытеснить его из управления компанией. Сама Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было, а слова мужа связаны с бракоразводным процессом.