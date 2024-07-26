Банки анонсировали пересмотр ставок после решения ЦБ

Банки России планируют пересмотреть ставки по своим продуктам в сторону увеличения после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 18%. Об этом «РИА Новости» сообщили в кредитных организациях.

Агентство опросило представителей ВТБ, МТС-банка, ПСБ, «Почта банка», Росбанка, «Дом.РФ», Сбербанка и Совкомбанка. При этом ряд из них повысили ставки по вкладам и накопительным счетам еще до решения ЦБ поднять ключевую ставку. Среди них ВТБ, МТС-банк, ПСБ, «Почта-банк» и Совкомбанк. Несмотря на это, в этих кредитных организациях намерены снова пересмотреть ставки по своим продуктам.

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«ВТБ не исключает возможности пересмотра условий по кредитам. Конкретные решения будем принимать, учитывая действия рынка. На наш взгляд, дальнейшее ужесточение кредитно-денежной политики ЦБ будет еще "охлаждать" рынок розничного кредитования, спрос будет замедляться», — сообщили в пресс-службе банка, отметив, что соответствующие решения будут приниматься на следующей неделе.



Аналогичные сроки назвали и в других кредитных организациях. В частности, с 27 июля Росбанк начнут предлагать своим клиентам вклад «Надежный» с доходностью до 18,5%, а «Дом.РФ» с 29 июля повысит доходность по вкладу-конструктору «Мой Дом» до 19%.