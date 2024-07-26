Словакия и Венгрия взаимодействуют по ситуации с блокировкой нефти от "Лукойла"

Словакия и Венгрия будут координировать свои действия в Еврокомиссии (ЕК) в ситуации с блокировкой Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл". Об этом сообщил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"Сегодня я провел телефонный разговор с венгерским коллегой Петером Сийярто. Мы проинформировали друг друга о действиях по нашему обращению [в ЕК] из-за нарушения [Украиной] соглашения об ассоциации [с Евросоюзом из-за блокировки транзита нефти для двух стран]. Мы договорились, что будем и дальше координировать шаги в отношении ЕК, которая в первую очередь должна защищать интересы государств - членов [ЕС]", - отметил Бланар.



Братислава, по его словам, желает видеть большую готовность ЕК оказать содействие Словакии и Венгрии, чем было продемонстрировано 24 июля. Тогда рассмотрение обращения обеих стран о содействии в возникшей ситуации с транзитом нефти было отложено ЕК.

Ранее Бланар призвал Еврокомиссию не терять времени и встать на сторону государств - членов сообщества в вопросе прекращении Украиной транзита нефти от "Лукойла".

Украина прекратила транзит нефти "Лукойла" через свою территорию в Венгрию и Словакию из-за включения его Киевом в черный список. Поставки энергоносителя из РФ в эти страны осуществляются по трубопроводу "Дружба", проходящему через территорию Украины.