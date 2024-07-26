ПСБ подал иск к Euroclear на $11,4 млн

Промсвязьбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к бельгийскому депозитарию Euroclear, следует из картотеки суда. Сумма исковых требований ПСБ составляет $11,4 млн (около 973 млн рублей).

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Суд привлек к делу в качестве третьего лица Национальный расчетный депозитарий (НРД). Судебное заседание назначено на 7 октября.

Основания исковых требований ПСБ на пятницу, 26 июля, в опубликованных материалах суда пока отсутствуют. По составу участников дела можно предположить, что истец взыскивает убытки, причиненные блокировкой ценных бумаг, находящихся на счетах НРД в Euroclear, пишут «РИА Новости».

НРД попал под санкции Евросоюза 3 июня 2022 года. Междепозитарный мост между российской инфраструктурой и европейской был разрушен еще раньше. В результате в Euroclear оказались заморожены многомиллиардные активы российских юридических и физических лиц.

Это не первый иск российского банка к бельгийскому депозитарию. Так, первому добиться взыскания с Euroclear удалось банку «Санкт-Петербург», который смог получить от Euroclear $107,1 млн в рублевом эквиваленте. Помимо судебных разбирательств банки пытаются вернуть свои активы за рубежом и с помощью получения лицензий от регуляторов.