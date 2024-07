Стало известно об «ожесточенной войне» между детьми миллиардера Мердока

Руперт Мердок решил передать управление семейным трастом своему старшему сыну Лаклану, что вызвало «ожесточенную юридическую войну» между его детьми, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Миллиардер объявил об уходе с поста председателя Fox Corporation и исполнительного председателя News Corp (Fox News, The Times и The Wall Street Journal) прошлой осенью.

Собеседники издания сообщили, что 93-летний медиамагнат решил предоставить своему старшему сыну Лаклану полный контроль над безотзывным трастом, чтобы сохранить консервативный уклон своей медиаимперии. Речь идет в том числе о единоличном праве голоса и принятии решений.

После смерти Мердока контроль над трастом должен был быть разделен между четырьмя его детьми — Лакланом, Джеймсом, Элизабет и Пруденс, но медиамагнат изменил решение. Один из источников назвал этот шаг попыткой «лишить прав троих детей».

В сентябре начнутся слушания по решению Мердока. Суд должен определить, насколько справедливо его последнее решение и принято ли оно в интересах детей. Как отмечает газета The New York Times, миллиардер пытается сохранить консервативный уклон своей медиаимперии, поскольку другие его дети придерживаются более умеренных взглядов.

Ранее сообщалось, что Руперт Мердок женился в пятый раз, его избранницей стала 66-летняя мать бывшей жены миллиардера Романа Абрамовича, молекулярный биолог Елена Жукова. Свадьба прошла в июне, когда бизнесмену исполнилось 93 года. Мероприятие прошло в его поместье в Калифорнии.