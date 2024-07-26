Акции SK Hynix начали дешеветь, несмотря на сильные финансовые результаты

Рыночная стоимость акций SK Hynix Inc. упала на 9,7 миллиарда долларов, несмотря на то, что компания сообщила о высоких финансовых результатах за июньский квартал. Акции компании, ключевого поставщика чипов для ИИ-решений, упали почти на 9 % - это самое большое падение с марта 2020 года - вслед за падением акций других компаний технологического сектора, в том числе Nvidia на 6,8 %.

© ferra.ru

SK Hynix сообщила о продажах на сумму более 16,4 триллиона вон (11,9 миллиарда долларов), что вдвое больше, чем в прошлом году, и операционной прибыли в размере 5,47 триллиона вон с маржой 33 %. Несмотря на это, инвесторы опасаются “переоценки акций, связанных с ИИ, и потенциального замедления темпов роста расходов на ИИ и ЦОДы”.

Чипы памяти с высокой пропускной способностью, крайне важные для ИИ-ускорителей, пользовались значительным спросом, что привело к росту доходов на 250 %. SK Hynix планирует продолжать расширять производство, чтобы сохранить конкурентное преимущество.