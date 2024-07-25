Муж владелицы Wildberries объяснил, почему жена не разводится с ним

Владелица Wildberries Татьяна Бакальчук до сих пор официально не подала на развод, потому что не хочет делить имущество, рассказал ее супруг Владислав в беседе с Telegram-каналом «SHOT ПРОВЕРКА». По его словам, богатейшая женщина России ждет, когда закончится процесс слияния с компанией Russ, это может помочь ей в разделе имущества.

Бакальчук также отметил, что пока супруга с партнерами трансформируетбизнес в Москве, он присматривает за их совместными детьми в Турции. Мужчина предположил, что Татьяна не хочет делить с ним совместно нажитое имущество 50 на 50.

Ранее генеральный директор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых заявил, что Wildberries после объединения с группой компаний Russ может увеличить ВВП России на 1,5% в год. По его мнению, это возможно из-за того, что фирма разовьется в нового гиганта и будет влиять на множество разных отраслей.