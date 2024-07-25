Libresse объявила о смене названия в России
Марка Libresse в России намерена перейти на кириллицу и сменить название на «Либресс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.
Владельцем бренда является шведская Essity. Более двух лет назад компания приняла решение свернуть деятельность в РФ. В 2023 году руководство завершило сделку по продаже бизнеса.
По словам генерального директора ООО «ЭвоКом» (новый владелец бренда) Артема Лебедева, согласно условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. Весной в магазинах уже начали выставлять товары с обновленным названием бренда. Полный переход произойдет по мере продаж складских запасов продукции из старых партий. Как стало известно, товары бренда Zewa будут продавать под старым названием.
Ранее сообщалось, что индийская компания «Пи эс кей байотэк прайвэт лимитэд» и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали договор, по которому в Южно-Сахалинске в 2024 году будет запущено производство некоторых средств гигиены.