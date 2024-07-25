Libresse объявила о смене названия в России

Марка Libresse в России намерена перейти на кириллицу и сменить название на «Либресс». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании.

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Владельцем бренда является шведская Essity. Более двух лет назад компания приняла решение свернуть деятельность в РФ. В 2023 году руководство завершило сделку по продаже бизнеса.

По словам генерального директора ООО «ЭвоКом» (новый владелец бренда) Артема Лебедева, согласно условиям сделки, в 2024 году бренд Libresse должен быть русифицирован. Весной в магазинах уже начали выставлять товары с обновленным названием бренда. Полный переход произойдет по мере продаж складских запасов продукции из старых партий. Как стало известно, товары бренда Zewa будут продавать под старым названием.

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Ранее сообщалось, что индийская компания «Пи эс кей байотэк прайвэт лимитэд» и глава Сахалинской области Валерий Лимаренко подписали договор, по которому в Южно-Сахалинске в 2024 году будет запущено производство некоторых средств гигиены.