В работе Wildberries из-за развода Бакальчуков могут возникнуть сбои

Член международной коллегии адвокатов Санкт-Петербурга Алексей Станкевич заявил, что бракоразводный процесс Татьяны Бакальчук и ее мужа Владислава и может вызвать перебои в работе Wildberries. Об этом юрист рассказал агентству «Ура.ру».

По информации Станкевича, брачного договора у супругов не было. По его словам, если им не удастся договориться, то разбирательства могут затянуться на годы.

Бакальчук ответил на слова супруги о его доле в WB

«Разбирательства могут <…> фактически парализовать работу компании, о чем уже высказывались люди, которые в этом процессе задействованы», - заявил адвокат.



Глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля сообщил, что Владислав Бакальчук рассказал ему о проблемах с семейным бизнесом. Кадыров отмечал, что речь идет об «откровенном и наглом рейдерском захвате» активов Wildberries. Также утверждалось, что рейдеры «оградили» Татьяну Бакальчук от мужа и детей. Позже сама Бакальчук заявила, что рейдерского захвата не было, и подчеркнула, что всё дело в ее разводе с мужем. Также она отмечала, что сделка Wildberries с компанией Russ Outdoor была согласована с ее мужем.