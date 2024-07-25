В паштете «Путина» нашли опасные бактерии

Роскачество проверило 16 торговых марок рыбных паштетов и выявило вызывающие пищевое отравление бактерии в риете «Путина». Об этом со ссылкой на итоги исследования пишет ТАСС.

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«В риетах «Путина» в одном грамме продукции выявлены презумптивные бактерии Bacillus cereus. (…) Поскольку B. cereus - условно-патогенный возбудитель, то он может вызвать симптомы пищевой токсикоинфекции у людей с ослабленной иммунной системой», - пояснили эксперты Роскачества.



Повышенное содержание микроорганизмов (КМАФАнМ) было найдено в риетах из горбуши и кеты «Лента». Превышение может свидетельствовать о нарушении режима пастеризации или условий хранения, объяснила замдиректора департамента по вопросам качества пищевой рыбной продукции ВНИРО Любовь Абрамова.

В продукции девяти торговых марок: «Балтийский берег», «Авача», «О’Кей», «Ашан», «Лунское море», «Вкусвилл» (риеты из горбуши и кеты), «Самокат», «Из лавки» и «Мирамар» была найдена подмена рыбы. В частности, для удешевления производители меняли треску на минтай, а форель и кету на горбушу.

При этом ни в одном товаре не выявлены бактерии группы кишечной палочки, сальмонеллы и стафилококки, а также дрожжи и плесень. Согласно итогам исследования, риеты из желтоперого тунца «Вкусвилл» и «365 дней» признали соответствующими всем требованиям законодательства, а продукцию «Санта Бремор» определили как соответствующую опережающему стандарту Роскачества.

По итогам исследования компании усилили контроль качества, а также скорректировали маркировку на упаковке, чтобы не вводить потребителей в заблуждение, и намерены проводить на производстве валидацию сырья поставщика.

Ранее инспекторы Роскачества в ходе проверки рыбных закусок нашли в некоторых марках превышение концентрации плесени и мышьяка. И в целом обязательным требованиям законодательства отвечало только 35% образцов. Кроме того, в продукции 8 торговых марок вместо заявленной рыбы оказалась другая. Например, в товарах брендов «Тиксы», «Чистое море», Spar вместо желтого полосатика найдена желтохвостая таврида, а в упаковках «365 дней», Fish House — минтай вместо путассу.