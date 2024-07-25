Nikkei обвалился на 2,83% на фоне снижения индексов в США

Котировки крупнейшей в Азии Токийской фондовой биржи (ТФБ) обвалились почти на 3% на фоне резкого снижения биржевых показателей, зафиксированного в среду в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

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По итогам утренней сессии ключевой индекс Nikkei, отражающий колебание курсов акций 225 ведущих компаний Японии, снизился на 2,83%, до отметки 38 048,69 пункта. Утром Nikkei единовременно сокращался более чем на 3% и опускался ниже психологически важного порога 38 000,00 пунктов.

Как отмечают местные аналитики, главным фактором снижения в Токио стало падение в США, где ключевые индексы в среду снизились до худших с 2022 года показателей. Укрепление курса иены к доллару также способствовало снижению котировок на ТФБ. После открытия валютных торгов курс укрепился на 1,09%, до 152,89-152,91 иены за доллар.