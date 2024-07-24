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Unicredit Group обнародовала стратегию выхода из российского рынка

Итальянская банковская группа Unicredit Group обнародовала свою стратегию выхода из российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Unicredit Group обнародовала стратегию выхода из российского рынка
© РИА Новости

Согласно сообщению группы, Юникредит-банк планирует окончательно уйти из России до конца 2025 года. Отмечается, что стратегия выхода напоминает планы европейского банка Raiffeisen в отношении своей дочерней компании из России. В частности, среди заявленных планов Юникредит есть уменьшение трансграничного риска, сокращение кредитного портфеля, а также международных переводов.

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Как полагают аналитики, все обнародованные планы являются выполнимыми, но на самом деле компания пытается максимально отсрочить момент выхода из российского рынка — чтобы не привлечь к себе внимание европейских регуляторов, но при этом дождаться снятия санкций с РФ.

«Оба банка очень не хотят покидать Россию и всячески оттягивают срок своего ухода, надеясь на то, что мирные инициативы в ближайшее время приведут к окончанию активной стадии военных действий и изменению внешнеполитической ситуации России. Те планы, которые мы видим сейчас на бумаге — планы в угоду европейским регуляторам. Но даже в них речь не идет о полном сворачивании бизнеса. Они предусматривают сохранение достаточного объема как кредитного портфеля, так и депозитной базы», — заявил управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.

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