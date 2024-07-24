Unicredit Group обнародовала стратегию выхода из российского рынка

Итальянская банковская группа Unicredit Group обнародовала свою стратегию выхода из российского рынка. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно сообщению группы, Юникредит-банк планирует окончательно уйти из России до конца 2025 года. Отмечается, что стратегия выхода напоминает планы европейского банка Raiffeisen в отношении своей дочерней компании из России. В частности, среди заявленных планов Юникредит есть уменьшение трансграничного риска, сокращение кредитного портфеля, а также международных переводов.

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Как полагают аналитики, все обнародованные планы являются выполнимыми, но на самом деле компания пытается максимально отсрочить момент выхода из российского рынка — чтобы не привлечь к себе внимание европейских регуляторов, но при этом дождаться снятия санкций с РФ.

«Оба банка очень не хотят покидать Россию и всячески оттягивают срок своего ухода, надеясь на то, что мирные инициативы в ближайшее время приведут к окончанию активной стадии военных действий и изменению внешнеполитической ситуации России. Те планы, которые мы видим сейчас на бумаге — планы в угоду европейским регуляторам. Но даже в них речь не идет о полном сворачивании бизнеса. Они предусматривают сохранение достаточного объема как кредитного портфеля, так и депозитной базы», — заявил управляющий партнер ФГ «Дмитрий Донской» Дмитрий Курбатский.



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