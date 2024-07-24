Словакия призвала ЕК скорее рассмотреть вопрос остановки Украиной транзита нефти

Министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар призвал Еврокомиссию (ЕК) как можно скорее встать на сторону Венгрии и Словакии и рассмотреть вопрос блокировки Украиной транзита нефти российской компании "Лукойл". Соответствующее заявление министр обнародовал в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в понедельник Словакия вместе с Венгрией обратились к ЕК за содействием с просьбой использовать "соглашение, на основании которого Украина не должна блокировать транзит нефти", однако ЕК в среду отложила принятие решения.