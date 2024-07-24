США предупредили банки Индии об угрозе санкций за связи с ОПК РФ

Министерство финансов США предупредило индийские банки о том, что Вашингтон может ввести санкции против них за предполагаемое взаимодействие с российским оборонно-промышленным комплексом (ОПК). Об этом сообщило агентство Reuters.

Его журналисты ознакомились с письмом, которое направил в банковскую ассоциацию Индии первый заместитель министра финансов США Уолли Адейемо.

"Мы знаем, что российские военные полагаются на импорт важнейших товаров, включая станки и микроэлектронику, они обращаются к иностранным финансовым институтам, чтобы получить поддержку при осуществлении этих транзакций", - утверждается в послании.



В нем говорится, что индийским банкам следует в течение 30 дней принять меры для информирования бизнеса страны об антироссийских рестрикциях США.

"Любой иностранный финансовый институт, который ведет дела с российским ОПК, рискует попасть под санкции и может потерять доступ к финансовой системе США и, вероятно, к другим финансовым системам", - отметил Адейемо.



По сведениям агентства, заместитель министра не излагает в письме какие-либо конкретные претензии к индийским банкам. Он также заверяет, что США заинтересованы в укреплении экономических связей с Индией.

Президент США Джо Байден в декабре 2023 года подписал указ, направленный на ужесточение санкций против России и предусматривающий возможность введения рестрикций против финансовых институтов, которые, по мнению Вашингтона, осуществляют транзакции в интересах ОПК РФ.

Как заявил 19 июля помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, вашингтонская администрация осознает, что Индия не намерена разрывать связи с Россией, но Вашингтон хочет продолжить обсуждать эту тему с Нью-Дели.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди совершил 8-9 июля визит в Москву, в ходе которого состоялся 22-й российско-индийский саммит. Стороны подписали совместные документы, обсудили совместные проекты и подтвердили привилегированное стратегическое партнерство двух стран.