Главе Toyota запретили въезд в Россию

Российские власти ввели персональные санкции против руководителей 13 крупных японских компаний. Как следует из сообщения министерства иностранных дел РФ, под действие ограничений, в числе прочих, попал председатель правления Toyota Motor Акио Тойода.

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Сообщается, что всем топ-менеджерам крупных организаций, которые попали в список, запрещён въезд на территорию России. Причём введённые ограничения будут действовать бессрочно.

В МИД РФ отметили, что нововведение является ответом на очередной пакет санкции со стороны Японии против нашей страны.

Напомним, японские власти ужесточили ограничения в отношении России в апреле 2024 года. Тогда под запрет попали поставки моторных масел, аккумуляторов, прогулочных и спортивных судов, пожарных катеров, яхт, байдарок и каноэ, а также плавучих кранов и доков.

Помимо этого, минувшей весной ряд компаний российского автопрома попал под санкции США. Причиной включения их в санкционный список послужила работа в секторе экономики РФ, поддерживающем ВПК. Обнародована новая редакция документа.