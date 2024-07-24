Бакальчук ответила на претензии мужа

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что у нее и детей все хорошо, а ее супруг вводит людей в заблуждение. Ее слова приводит РБК.

Она выразила сожаление, что семейные передряги стали предметом общественного обсуждения и отметила, что оставит при себе подробности бракоразводного процесса.

"Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей", - заявила она.



Кроме того, она опровергла сообщения о том, что у ее компании ухудшились показатели.

Бакальчук отреагировала на слова о рейдерском захвате Wildberries

23 июля сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук рассказал главе Чечни Рамзану Кадырову, что маркетплейс подвергся "наглому рейдерскому захвату" после объединения с оператором наружной рекламы Russ Outdoor. Кадыров пояснил, что за этим стоят братья Леван и Роберт Мирзояны, а также несколько "известных кавказцев", которых он назвал "чертями". Глава Чечни поручил разобраться в этом деле депутату Госдумы Адаму Делимханову. Соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла сообщение о "рейдерском захвате", а ситуацию с изменением структуры компании объяснила последствиями развода с мужем.