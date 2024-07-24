WSJ: нефтяные магнаты США стали главными донорами президентской кампании Трампа

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп использует средства руководителей американских нефтяных корпораций в качестве основного источника финансирования своей предвыборной кампании. Он обещает нефтяникам нарастить поддержку добывающей отрасли и отказаться от климатических инициатив действующей вашингтонской администрации, пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

Ключевыми спонсорами избирательного штаба республиканца издание называет президента базирующейся в Оклахоме компании Continental Resources Гарольда Хамма, главного управляющего Energy Transfer Келси Уоррена, основателя Hilcorp Джеффри Гильдебранда и владельца GeoSouthern Energy Джорджа Бишопа. Штаб-квартиры последних трех расположены в Техасе. Четыре миллиардера уже пожертвовали штабу Трампа по меньшей мере $9,9 млн, отмечает WSJ со ссылкой на данные Федеральной избирательной комиссии США.

По информации источников газеты, с октября 2023 года главы разных нефтегазовых корпораций перевели на нужды штаба Трампа в общей сложности $16 млн. При этом, отмечает издание, на две предыдущие президентские кампании республиканца в 2016 году и 2020 году нефтяники пожертвовали суммарно $20 млн. Хамм, Уоррен, Гильдебранд и Бишоп в мае организовали очередной сбор средств, тогда за один день, утверждает газета, удалось собрать $41 млн.

Поддерживающие Трампа нефтяные магнаты скептически относятся к концепции изменения климата, выступают за сокращение финансирования зеленой энергетики и надеются, что республиканец кратно нарастит поддержку отрасли ископаемого топлива. При этом американские нефтегазовые гиганты Exxon Mobil и Chevron избегают публичной поддержки кандидата от Республиканской партии. По утверждению WSJ, это происходит потому, что обе корпорации извлекают выгоду из закона о снижении инфляции, принятого администрацией действующего президента Джо Байдена и предусматривающего субсидии на развитие технологий по улавливанию углерода, в которые инвестируют ExxonMobil и Chevron.

Трамп неоднократно высказывал сомнения в научной обоснованности концепции глобального потепления. В 2017 году он вышел из Парижского соглашения по климату. Как утверждал республиканец, оно перераспределяет американские богатства в пользу других стран, а выполнение его положений может обернуться для США потерей миллионов рабочих мест. К ноябрю 2020 года страна завершила процесс выхода из договоренности, однако в январе 2021 года, когда Байден стал президентом, он подписал указ о возвращении Вашингтона в Парижское соглашение.