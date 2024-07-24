Бакальчук раскрыла правду о «захвате» Wildberries

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла слова своего мужа Владислава о рейдерском захвате маркетплейса и ухудшении показателей компании. Свою версию происходящего она озвучила РБК.

Ранее Владислав Бакальчук заявил, что рейдеры оградили основательницу Wildberries и его жену Татьяну Бакальчук от общения с семьей. По его мнению, идет рейдерский захват, а ряд топ-менеджеров компании были уволены, что привело к уменьшению прибыли. Бакальчук подчеркнул, что собирается бороться за свою семью, а также приложит все усилия для сохранения бизнеса.

Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге

Сама Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было, а идет процесс развода с мужем.

«Я не понимаю, для чего и с какой целью Владислав вводит в заблуждение других людей. И у меня, и у детей все хорошо. Мне очень жаль, что семейные трудности стали достоянием общественности», - заметила она.



При этом основательница Wildberries заверила, что информация об ухудшении показателей компании не соответствует действительности, и за первую половину текущего года оборот маркетплейса вырос на 62% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а пиковые значения пришлись на февраль, апрель и июнь.

Также она опровергла озвученные мужем данные о том, что при объединении с компанией Russ были уволены топ-менеджеры Wildberries.

«При объединении наших компаний — Wildberries и Russ — команда, которая строила вместе со мной бренд WB, осталась с тем же или с расширенным функционалом. Директора наших рекламных инструментов и платформы Егор Пчелинцев, Людмила Марлье, Наталья Лукьянова продолжат и далее занимается рекламой, наш legal Юлия Николаева продолжает вести юридическое сопровождение всех бизнес-подразделений Wildberries», - заверила она, отметив, что у ряда сотрудников расширен функционал, а на новые позиции набираются профессионалы.



Бокальчук также выразила уверенность, что использование рекламных инструментов Russ позволит маркетплейсу «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня».