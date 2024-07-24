Крупнейшие банки России нарастили прибыль до 1,45 трлн рублей
Чистая прибыль крупнейших российских банков в первом полугодии 2024 года на 8,8% превысила значение аналогичного периода прошлого года. Она составила 1,45 триллиона рублей, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Собеседник агентства ссылается на опубликованную Банком России отчетность. Среди лидеров по наращиванию прибыли - Сбер, ВТБ и Газпромбанк.
Подчеркивается, что системно значимым российским банкам в январе-июне удалось заработать 1,45 триллиона рублей (это 78% от прибыли сектора за отчетный период). Сбер получил 768,7 миллиарда рублей (+5,6% год к году), ВТБ - 135,6 миллиарда рублей (-3,8%), Газпромбанк - 103,5 миллиарда рублей (- 4,8%).
На четвертой строчке расположился Промсвязьбанк (+72,6%, до 97 миллиардов рублей), на пятой - Райффайзенбанк с показателем в 71,3 миллиарда рублей (рост 22,3% год к году). Альфа-банк увеличил в первом полугодии прибыль на 36,3%, до 71,1 миллиарда рублей.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль «НОВАТЭКа» за первое полугодие 2024 года по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше).