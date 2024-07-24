Крупнейшие банки России нарастили прибыль до 1,45 трлн рублей

Чистая прибыль крупнейших российских банков в первом полугодии 2024 года на 8,8% превысила значение аналогичного периода прошлого года. Она составила 1,45 триллиона рублей, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

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Собеседник агентства ссылается на опубликованную Банком России отчетность. Среди лидеров по наращиванию прибыли - Сбер, ВТБ и Газпромбанк.

Подчеркивается, что системно значимым российским банкам в январе-июне удалось заработать 1,45 триллиона рублей (это 78% от прибыли сектора за отчетный период). Сбер получил 768,7 миллиарда рублей (+5,6% год к году), ВТБ - 135,6 миллиарда рублей (-3,8%), Газпромбанк - 103,5 миллиарда рублей (- 4,8%).

На четвертой строчке расположился Промсвязьбанк (+72,6%, до 97 миллиардов рублей), на пятой - Райффайзенбанк с показателем в 71,3 миллиарда рублей (рост 22,3% год к году). Альфа-банк увеличил в первом полугодии прибыль на 36,3%, до 71,1 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что чистая прибыль «НОВАТЭКа» за первое полугодие 2024 года по стандартам МСФО составила 341,7 млрд рублей по сравнению с 155,6 млрд рублей годом ранее (в 2,2 раза выше).