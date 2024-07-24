Стало известно, как будет делиться Wildberries в случае развода Бакальчуков

Раздел имущества, в том числе и маркетплейса Wildberries, при разводе его основателей Татьяны и Владислава Бакальчуков будет регулировать брачный договор, а также бизнес договор между супругами. Об этом рассказала РИА Новости юрист Екатерина Гордон.

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Ранее Владислав Бакальчук заявил, что рейдеры оградили основательницу Wildberries и его жену Татьяну Бакальчук от общения с семьей. Сама Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было, а идет процесс развода с мужем. Она также отметила, что ее супруг не принимает участия в управлении компанией, однако ему принадлежит 1% акций.

По словам Екатерины Гордон, раздел компании зависит от того, как оформлены бизнес и взаимоотношения супругов. Однако она уверена, что вопрос «стратегически решен» с помощью брачного контракта.

«Я полагаю, что у Бакальчук есть брачный контракт. (…) Именно поэтому вторая сторона заявляет странную позицию о том, что ее «ввели в заблуждение» и осуществляется рейдерский захват. Не уверена, что это правда. Я общалась с Бакальчук лично - она здравый, адекватный человек», - пояснила юрист.



Адвокат отметила, что вариант раздела всего имущества в равных долях возможен, если никакие документы об этом не подписывались.

«Если был подписан брачный договор или иные специфические договоры касательно бизнеса, то мужу останется давать интервью про рейдерский захват», - заметила Гордон.



Ранее выручка Wildberries только в сегменте «косметика и дрогери» составила 166,8 млрд руб. Онлайн-ретейлер стал лидером среди маркетплейсов по этому показателю. Общая же выручка маркетплейса в 2023 году оценивалась в 539 млрд руб. Она выросла на 70% по сравнению с предыдущим годом. Основную часть дохода - 221,6 млрд руб. - принесли компании агентские вознаграждения.