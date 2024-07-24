UniCredit представил планы по сокращению бизнеса в России

Итальянская группа UniCredit планирует до 2025 года значительно сократить свой бизнес в России: трансграничная экспозиция должна сократиться почти до нуля, международные платежи составлять менее 8,5 млрд евро, кредиты за вычетом резервов – менее 1 млрд евро, а вклады – менее 2 млрд евро, следует из презентации группы.

Согласно презентации, на конец второго квартала траснграничная экспозиция российского бизнеса группы снизилась до 0,3 млрд евро (на 93% по сравнению с первым кварталом 2022 года), международные платежи через него составили 11,2 млрд евро (-56%), кредиты за вычетом резервов – 2,3 млрд евро (-68%), а вклады – 2,6 млрд евро (-69%).

«Форсированное планомерное сокращение российской экспозиции всегда соответствует букве и духу законодательных, регуляторных и санкционных ограничений, а также происходит таким образом, чтобы избежать того, чтобы Россия взяла контроль над нашими активами и связанными с ними ценностями по своим основаниям», — отмечают в банке.



В целом, согласно отчету группы, чистая прибыль российского бизнеса итальянской UniCredit во втором квартале составила 116 млн евро, что на 33% меньше, чем во втором квартале 2023 года и на 45% меньше, чем в первом квартале 2024 года. Чистый процентный доход во втором квартале составил 201 млн евро, что на 3% больше показателя годом ранее и на 0,5% — первого квартале этого года. Комиссионные доходы, напротив, выросли, составив 58 млн евро. По сравнению со вторым кварталом 2023 года они выросли на 4%, а с первым кварталом 2024 года – на 32%. Операционные доходы выросли до 340 млн евро (+32% г/г и +29% м/м).

Расходы на резервы увеличились до 99 млн евро (+80% ко второму кварталу 2023 года и почти втрое больше показателя первого квартала 2024 года). Операционные расходы составили 57 млн евро, не изменившись к показателю годом ранее и увеличившись почти на 2% к первом кварталу этого года.

В июле 2022 года глава итальянской UniCredit Андреа Орчел обещал, что группа изучит возможности продать российские дочерние банки покупателям из «дружественных» для России стран. При этом продавать российский бизнес «любой ценой» группа не будет. В апреле 2024 года стало известно, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) требует от UniCredit сократить бизнес с Россией, регулятор хочет пресечь финансовые связи Европы с Москвой.