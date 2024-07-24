Экс-совладелец бренда "Б. Ю. Александров" требует от "Ростагрокомплекса" 402 млн руб.

Бывший совладелец бренда творожных сырков "Б. Ю. Александров" (сейчас - "А. Ростагрокомплекс") Юрий Изачик подал иск к "Ростагрокомплексу" о взыскании свыше 402 млн рублей. Об этом сказано в тексте определения Арбитражного суда Московской области о принятии искового заявления к производству, с которым ознакомился ТАСС.

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"Судья Арбитражного суда Московской области Арешкина И. Д., рассмотрев вопрос о принятии к производству искового заявления Изачика Юрия Александровича к обществу с ограниченной ответственностью "Ростагрокомплекс" о взыскании действительной стоимости доли в размере 402 078 000 руб., процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 17.07.2024 по дату фактического исполнения обязательства, установил: исковое заявление подано с соблюдением требований Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к его форме и содержанию, и подлежит принятию к производству", - сказано в документе.



Предварительное судебное заседание по делу назначено на 7 октября. Другие детали дела не уточняются.

В 1994 году врач и предприниматель Борис Юрьевич Александров совместно с единомышленниками Юрием Изачиком и Леонидом Микиртумовым основал компанию "Ростагроэкспорт" по производству молочной продукции, главным образом творожных сырков. В 1999 году сооснователями этой структуры был создан бренд "Б. Ю. Александров" по производству глазированных творожных сырков премиум-класса. После смерти Александрова в 2020 году произошел ребрендинг продукции. Сырки стали продаваться не под названием "Б. Ю. Александров", а под брендом "А. Ростагрокомплекс".