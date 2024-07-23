Сооснователь маркетплейса Wildberries Владислав Бакальчук прокомментировал ситуацию вокруг компании, а также отношения с супругой Татьяной. Об этом он высказался в беседе с РБК.

Бакальчук сделал откровенное заявление о супруге и признался, что идеализировал Татьяну и выстроил жизнь вокруг нее. «Это меня и сгубило», — добавил он.

«Компания была на нее записана и все, что там у нас было, — весь бизнес, имущество... А в результате вдруг такой зигзаг судьбы», — отметил Бакальчук.



Ранее Бакальчук заявил о попытке рейдерского захвата бизнеса, в котором ему принадлежит один процент компании. Его супруга Татьяна опровергла информацию об этом и заявила о начале бракоразводного процесса.