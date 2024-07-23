Одна из богатейших женщин России, основательница и генеральный директор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук сообщила, что ее супруг Владислав Бакальчук не принимает участие в управлении компанией. При этом ему принадлежит 1% акций.

Татьяна Бакальчук также опровергла слухи о том, что она является "заложницей" рейдеров, пишет RT.

Рамзан Кадыров заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries

До этого муж Бакальчук встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и пожаловался на попытки "отжать" семейный бизнес.