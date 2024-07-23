Муж главы Wildberries Бакальчук заявил о намерении бороться за бизнес

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук заявил, что собирается бороться за свою семью, а также приложит все усилия для сохранения бизнеса. Об этом сообщает РИА «Новости».

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По словам Бакальчука, сохранение семьи для него первостепенно. При этом он также добавил, что собирается бороться за бизнес ради «себя и своих детей».

«Сохранение семьи для меня первично, у нас семеро замечательных детей, и до появления Мирзоянов были хорошие гармоничные семейные отношения. Мы не сразу поняли, что происходит, что и зачем хочет Russ, это время помню как в тумане. Сейчас я пришел в себя и буду бороться за свою семью и сделаю всё, чтобы сохранить и бизнес для нас и наших детей», — рассказал он.



Ранее Бакальчук заявил, что рейдеры оградили основательницу и его жеру Wildberries Татьяну Бакальчук от общения с семьей. Сама Татьяна Бакальчук при этом утверждает, что рейдерского захвата не было.