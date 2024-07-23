Депутат Делимханов пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов взял под контроль ситуацию с маркетплейсом Wildberries.

Делимханов по поручению главы Чечни Рамзана Кадырова пообещал разобраться в вопросе, передает РИА «Новости».

«Без всяких сомнений, все поручения дорогого брата, Главы Чеченской Республики, Героя России Рамзана Ахматовича Кадырова будут выполнены быстро и на сто процентов. Мы доведем все до конца!» – написал депутат в своем Telegram-канале.



Во вторник глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о «рейдерском захвате» активов компании Wildberries. Основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук опровергла эту информацию.