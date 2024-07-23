В Wildberries прокомментировали развод основательницы компании

В Wildberries заявили о продолжении работы в стабильном режиме на фоне появившихся сообщений о рейдерском захвате. Lenta.ru

«Компания Wildberries и Russ продолжает работу в стабильном режиме для обеспечения наших клиентов товарами и услугами, все обязательства исполняются в полном объёме. Уверены, что детали бракоразводного процесса и эмоциональные подробности не представляют интереса для деловых изданий», — заявили в пресс-службе. RT на русском

Ранее основательница Wildberries Татьяна Бакальчук заявила, что объединение ее компании и Russ — не рейдерский захват. Москва24