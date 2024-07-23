Bosch объявила о крупнейшей в своей истории сделке

Технологическая компания Robert Bosch GmbH провела крупнейшую в своей истории сделку на $8 млрд, купив ирландской Johnson Controls International и японской Hitachi бизнес в сфере выпуска систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха. Газета.Ru

Сообщается, что акционеры и наблюдательный совет Bosch уже одобрили сделку. Ожидается, что ее закроют в течение 12 месяцев. В Johnson Controls заявили, что данная операция обещает ей 6,7 миллиарда долларов. Lenta.ru

Сделка представляет собой значительную часть ранее объявленной стратегической оценки компании непрофильных продуктовых линеек. runews24