Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук опровергла информацию о рейдерском захвате компании. Она заявила, что в компании «не рейдерский захват, а развод», пишет РБК.

Она подчеркнула, что все изначально было согласовано с Владиславом.

«Он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании», — заверила она.



Кадыров заявил о попытке рейдерского захвата Wildberries

Так Бокальчук отреагировала на слова мужа, который обратился за помощью к главе Чечни Рамзану Кадырову.

В своем обращении сооснователь компании Владислав Бакальчук настаивал, что производится попытка рейдерского захвата бизнеса. В частности, он рассказывал, что фирма Russ Outdoor, во главе которой стоят Левон и Роберт Мирзояны, при помощи юридических махинаций пытается завладеть активами Wildberries. Он утверждал, что его супругу обманули, после чего она ушла из дома.