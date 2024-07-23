По словам главы Чечни, на ситуацию ему пожаловался сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук.

Мужчина заявил, что компания наружной рекламы Russ Outdoor с начала июля путём юридических махинаций пытается завладеть торговой площадкой. Бакальчук рассказал Кадырову, что его жена ушла из дома, и неизвестные люди не дают им видеться. Видео разговора опубликовано в Telegram-канале главы Чечни.

По словам Кадырова, руководят рейдерским захватом Wildberries браться Леван и Роберт Мирзоян, а также «несколько известных кавказцев».