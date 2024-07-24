Приставы передали в доход государства бизнес-центр "ЗИЛ" в рамках взыскания с Хотина

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Судебные приставы передают в доход государства бизнес-центр "ЗИЛ" в рамках взысканий налоговой задолженности с экс-владельца банка "Югра" Алексея Хотина. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФССП.

"Федеральная служба судебных приставов продолжает осуществлять принудительное исполнение решения суда, вынесенного на основании иска Генеральной прокуратуры, [о взыскании] с Хотина А. Ю. в пользу Российской Федерации ущерба, выразившегося в неуплате налогов в особо крупном размере. В рамках принудительного исполнения <...> сотрудниками органа принудительного исполнения в рамках обеспечительных мер совершены исполнительные действия по передаче на ответственное хранение бизнес-центра "ЗИЛ", расположенного по адресу: город Москва, улица Автозаводская, дом 16, корпус 2", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ФССП в рамках обеспечительных мер передала на ответственное хранение бизнес-центр "Таволга" на Коптевской улице в Москве, бизнес-центр Silver Stone на проспекте Серебрякова и бизнес-центр Loft Ville на Павелецкой набережной. До этого исполнительные действия проводились в отношении гостиницы Four Seasons Hotel Moscow, торговой галереи "Модный сезон" на Охотном Ряду (на месте бывшей гостиницы "Москва"), бизнес-центра "Агат" на Большой Семеновской улице, торгового центра и бизнес-центра "Черемушки" и в бизнес-центре "Китай-город".

Как следует из банка данных исполнительных производств, ФССП открыла на Хотина в 2022-2024 годах 10 исполнительных производств, одно из них касается "взысканий имущественного характера в пользу бюджетной системы Российской Федерации" на сумму свыше 75,5 млрд рублей.

В марте Замоскворецкий суд столицы приговорил Хотина к девяти годам лишения свободы по делу о растрате более 23 млрд рублей. По версии обвинения, он в 2014 году создал условия для выдачи невозвратных кредитов, обеспечил одобрение соответствующих кредитных договоров советом директоров банка и его кредитным комитетом. Вину он не признал и подал апелляцию. Потерпевшей стороной по делу выступает Агентство по страхованию вкладов.