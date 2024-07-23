Названы бенефициары ухода западных компаний из России

Финансовая отчетность иностранных компаний в России подтвердила, что бенефициарами ухода «недружественных» поставщиков стали компании с китайским капиталом. К 2024 году им удалось увеличить выручку в 2,5 раза по сравнению с 2021 годом, показали расчеты аналитиков «СПАРК-Интерфакс» (сделаны на базе данных отчетности компаний), которые описал “Коммерсантъ”. В анализе учтены данные организаций, раскрывающие баланс и отчет о финансовых результатах, поскольку юрлица, раскрывающие неполную отчетность или не раскрывающие ее вовсе, обычно не занимаются значительной хозяйственной деятельностью и выступают лишь как «транзакционные» единицы.

Доля компаний с китайским участием среди общей выручки иностранных организаций в России достигла 11%. Так, китайские компании обогнали лидеров по выручке с владельцами из Германии, Нидерландов, Кипра. Рост выручки в 2,5 раза наблюдается также у индийских компаний. Объемы продаж предприятий с владельцами из СНГ значительно возросли: из Белоруссии — на 74%, из Казахстана — на 47%, из Узбекистана — на 36%. В сумме на эти компании приходится 8% общей выручки иностранных организаций.

Выручка компаний с «недружественным» участием, по данным исследования, могла упасть за три года на 20% — всего на такие компании пришлось более 80% совокупного сокращения этого показателя в 2023 году по отношению к 2021-му. Причем активы соответствующих компаний не показали такого спада: на них все еще приходится 60% активов и выручки иностранных фирм в России.

Значительное количество компаний, владельцы которых формально числятся иностранцами, но фактически входят в состав крупных российских холдингов, затрудняет оценку внутри группы. По оценкам аналитиков, около трети выручки и активов иностранных компаний из «недружественных» стран приходится на этих «замаскированных» россиян. При этом выручка компаний с российскими корнями даже возросла.

Активы компаний с действительно «недружественным» участием могли даже вырасти, говорится в исследовании. С учетом сокращения объемов выручки речь может идти о стратегии «тихого присутствия» таких иностранных компаний на российском рынке — ограничив деловые операции в России, они сохраняют присутствие на рынке. Другие причины: планы на возможное возвращение на рынок РФ в будущем и проблемы с выводом активов.

Темпы выхода иностранных компаний с рынка РФ замедляются, как и процесс деофшоризации российского бизнеса. На конец апреля 2024 года в России действовало около 77 тысяч компаний с зарубежными владельцами. В последние годы количество таких компаний резко снижалось — наивысший уровень сокращений наблюдался в 2019–2021 годах, когда их количество упало на 32% по сравнению с 2018 годом. Тем не менее в 2022–2023 годах темпы выхода замедлились почти вдвое, а за первые четыре месяца 2024 года снижение составило менее 1% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Из этого можно сделать вывод, что де-факто большинство иностранных компаний, которые хотели покинуть российский рынок, уже это сделали.

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Ранее в Kept зафиксировали на российском рынке снижение числа сделок слияний и поглощений (M&A): их количество за первые пять месяцев 2024 года уменьшилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а их общая сумма снизилась на 39%. На рынке по-прежнему преобладают сделки вынужденного характера, связанные с выходом иностранных инвесторов или продажей активов для минимизации страновых рисков, однако их количество также сокращается. Если за пять месяцев 2022 года было заключено 62 сделки по выходу иностранцев из российского бизнеса (всего за год — 204), то в аналогичном периоде 2023 года — 54 сделки (за год — 120), а в 2024 году — всего 31 сделка.