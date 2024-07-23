ВТБ досрочно повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает пресс-служба кредитной организации. В среднем ставки по вкладам вырастут на 0,5 процентного пункта, по накопительному счету — на 1 п. п.

Вклады

Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и «Привилегии», а для владельцев пакета «Прайм» — 19,1%. Повышенную по сравнению с базовой ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.

В банке уточняют, что итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.

Накопительный счет

По накопительному ВТБ-счету в рублях приветственная ставка увеличивается до 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех календарных месяцев с даты первого пополнения. Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ с 23 июля будут получать увеличенную на 1 п. п. надбавку: теперь +3 п. п. дополнительно к базовой ставке.

Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.