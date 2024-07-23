ВТБ досрочно повысил ставки по вкладам и накопительным счетам

ВТБ досрочно повышает ставки по вкладам и накопительным счетам
ВТБ повышает ставки по сберегательным продуктам с 23 июля, не дожидаясь решения Банка России по ключевой ставке, сообщает пресс-служба кредитной организации. В среднем ставки по вкладам вырастут на 0,5 процентного пункта, по накопительному счету — на 1 п. п.
Вклады
Максимальная ставка по ВТБ-вкладу превысит 19%. Для новых вкладчиков или при размещении новых денежных средств ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и «Привилегии», а для владельцев пакета «Прайм» — 19,1%. Повышенную по сравнению с базовой ставку также получат текущие клиенты, которые переведут зарплату или пенсию в ВТБ или настроят регулярный перевод своих средств из других банков.
В банке уточняют, что итоговая ставка зависит от пакета услуг, которым пользуется клиент, сроков размещения, суммы первоначального взноса и выбора опции капитализации процентов или их ежемесячной выплаты.
Накопительный счет
По накопительному ВТБ-счету в рублях приветственная ставка увеличивается до 19% годовых и будет начисляться на ежедневный остаток без дополнительных условий в течение трех календарных месяцев с даты первого пополнения. Пенсионеры и зарплатные клиенты ВТБ с 23 июля будут получать увеличенную на 1 п. п. надбавку: теперь +3 п. п. дополнительно к базовой ставке.
Продуктовые предложения ВТБ с максимальными ставками доступны клиентам «Открытия», которым до конца этого года предоставляется онлайн-переход в полностью защищенных дистанционных каналах или при личном присутствии в офисе.
«Рынок сбережений разогрет и продолжает расти рекордными темпами. Ставки в банках по рублевым депозитам уже выросли на 1,2 процентного пункта с начала года, обеспечив рост рынка рублевых пассивов в первом полугодии, по нашим оценкам, на 12%. На очередном заседании совет директоров ЦБ может повысить ключевую ставку впервые за семь месяцев, что станет отправной точкой нового этапа роста ставок по накопительным продуктам. Клиенты ВТБ за полгода уже получили более 400 миллиардов рублей дохода по вкладам и накопительным счетам. Сейчас мы первыми из крупных игроков на опережение поднимаем ставки по ним, чтобы клиенты могли разместить свои средства под высокий процент, при этом — вне зависимости от решения регулятора», — прокомментировал заместитель президента — председателя правления ВТБ Георгий Горшков.