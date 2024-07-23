Некоторые кредитные организации в России начали корректировать в большую сторону ставки по вкладам. Среди них - ВТБ и МТС Банк, передает РБК.

Шаг сделан до оглашения Банком России решения по ключевой ставке. Отмечается, что ВТБ пошел на повышение ставок по своим сберегательным продуктам в рублях. В среднем они выросли на 0,5 процентных пункта по вкладам и на 1 п.п. по накопительному счету.

В результате максимальная процентная ставка по ВТБ-вкладу составила более 19%. Для новых клиентов или в случае открытия нового вклада ставка составит 19% для клиентов массового сегмента и «Привилегии», а для владельцев пакета «Прайм» — 19,1%. В МТС Банке увеличатся ставки по вкладам без опций пополнения и снятия. Максимальная ставка будет повышена на 1,8 п.п., до 18% годовых.

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26 июля Центробанк проведет заседание по ключевой ставке. Как сообщили ранее РБК большинство экспертов, ставка увеличится с 16 до 18%. Повышение ставки на 200 б.п. (2 п.п.) прогнозируют 22 из 30 специалистов. Роста ставки с 16 до 17% ожидают 6 из 30 участников консенсус-прогноза.