Глобальная ошибка в работе устройств на базе Windows возникла из-за соглашения Microsoft и Еврокомиссии, согласно которому компания обеспечила полный доступ к операционной системе специалистам по созданию защитных программ. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на пресс-службу фирмы.

По данным газеты, открытая структура Windows позволяет программистам создавать продукты, взаимодействующие с системой на глубинном уровне.

Сбой техники из-за ошибки Windows назвали самым масштабным в истории

Вместе с тем, отметили авторы статьи, чрезмерная свобода в случае ошибок приводит катастрофическим последствиям.

Представитель Microsoft уточнил, что компания не в состоянии оградить свою операционную систему, так как связана соглашением с Еврокомиссией.

«В 2009 году Microsoft согласилась предоставить разработчикам защитного ПО такой же уровень доступа к Windows, как и у самой Microsoft», — пояснили в компании.



Напомним, что в пятницу утром, 19 июля, был зафиксирован глобальный сбой техники, работающей на базе Windows. В результате, пострадали операторы связи, финансовые организации и авиакомпании по всему миру.