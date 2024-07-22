РФПИ и китайские партнеры обсудили проекты в сфере инфраструктуры, транспорта и энергетики

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) выступил соорганизатором девятого заседания российско-китайского консультационного комитета предпринимателей, осуществляющего свою деятельность в рамках межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Об этом говорится в сообщении РФПИ.

Комитет является площадкой для общения бизнеса двух стран и эффективным инструментом по стимулированию инвестиционного взаимодействия. В ходе заседания российские и китайские партнеры обсудили новые совместные инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры, транспорта, развития технопарков, энергетики и т. д.

В настоящее время на рассмотрении комитета и межправительственной комиссии находится 83 проекта на общую сумму 18 трлн рублей. В целом через различные платформы с китайскими партнерами РФПИ уже реализовал 50 проектов с общим объемом вложений свыше 780 млрд рублей.

"РФПИ является наиболее активным партнером китайского бизнеса в РФ по количеству совместно реализованных проектов с компаниями из КНР", - отмечается в сообщении фонда.



Так, выручка портфельных компаний, в которые инвестировали китайские партнеры РФПИ, превысила 4 трлн рублей (2,5% ВВП России) по итогам 2023 года, в этих компаниях трудоустроено более 600 тыс. человек. Одной только транспортной инфраструктурой, в проекты которой РФПИ инвестировал совместно с китайскими партнерами, в России ежегодно пользуются более 25 млн человек.

В РФПИ напомнили, что в рамках государственного визита президента РФ Владимира Путина в Китай в мае 2024 года, фонд объявил о новых соглашениях с китайскими партнерами, в том числе об открытии представительства в городе Харбин.

Так, совместно с китайской нефтехимической компанией Haiwei (входит в промышленную корпорацию Hebei Haiwei Group) РФПИ инвестирует в строительство первого на Дальнем Востоке РФ морского терминала по перевалке сжиженных углеводородных газов. В партнерстве с компанией OncoGenerix, которая обладает крупнейшими в КНР производственными мощностями для выпуска инъекционных лекарственных препаратов, будет осуществляться трансферт технологий и производство в Китае некоторых вакцин, разработанных НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Также РФПИ и Tus-Holdings (ведущая инновационная компания КНР) объявили о создании совместной платформы для поддержки выхода высокотехнологичных компаний России и Китая на рынки обеих стран, расширения научно-технологического обмена на базе передовых технологических парков, а также для инвестиций в перспективные инновационные проекты.