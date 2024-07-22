СМИ: связанные с РФ компании приобрели десятки судов для перевозки СПГ

Юрлица расположены в ОАЭ, но, по данным издания, могут контролироваться Москвой.

По словам источников издания, в судоходной отрасли со второго квартала 2023 года более 50 судов были выкуплены этими предприятиями. Это привело к росту рыночных цен, пишет Financial Times со ссылкой на брокеров.

Утверждается, что часть приобретённых судов ходят по маршрутам, которые традиционно использовала Россия для транспортировки газа. Таким образом Москва может готовиться к возможным ужесточениям продажи российского СПГ. Кроме того, у неё уже сейчас есть «теневой флот» танкеров для перевозки нефти в условиях санкций.