Бывшая «дочка» Bank of America в РФ активно нанимает топ-менеджеров

Брокерская компания «СПЭК Инвестмент», которая ранее была дочерней компанией Bank of America и называлась «Мерилл Линч Секьюритиз», а в 2023 году сменила собственника, планирует стать бутиковым брокером, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на саму компанию.

«Сейчас находимся на этапе формирования команды и отладки базовых бизнес-процессов»,— отметили в компании.



В настоящий момент брокер активно привлекает топ-менеджеров. Как заявляют в самой компании, брокер формирует команду, «рассматривая кандидатов со всего рынка». В частности, к команде присоединятся два выходца из брокерской компании БКС — Светлана Зайцева (заняла пост операционного директора) и Александр Цукерман (займется развитием международного бизнеса). По словам источников «Коммерсанта», из БКС могут перейти еще пять человек.

Как отмечает «Коммерсантъ», основываясь на статистике ЦБ, именно брокерские компании, ориентированные на обслуживание сравнительно небольшого числа клиентов («Тринфико», «Го инвест», «Ива партнерс»), за последний год продемонстрировали резкий рост выручки. Однако есть и риски — основной заключается в том, что на рынке обслуживания состоятельных клиентов высокая конкуренция (в том числе со стороны банковских групп — Сбербанка, ВТБ, Альфа-банка, Т-Банка), и компании придется предлагать свой уникальный подход к управлению клиентскими портфелями и выстраивать репутацию бизнеса фактически с нуля, говорит партнер Capital Lab Евгений Шатов.

Инвесткомпания «Меррилл Линч Секьюритиз» в России была создана в 2007 году, получила брокерскую лицензию в 2010 году, а в 2021 году входила в топ-10 российских брокеров: выручка составляла почти 2,4 млрд рублей, а чистая прибыль превышала 600 млн рублей. Но после начала военных действий на Украине компания резко сократила присутствие на российском рынке. Так, по итогам 2021 года клиенты «Меррилл Линч Секьюритиз» были представлены компаниями-резидентами Великобритании (99,7%) и США (0,3%), а их средства превышали 1,1 млрд рублей. По итогам 2022 года объем средств сократился до 10,6 млн рублей.

Осенью 2023 года компания была выставлена на продажу, сделка была закрыта в начале октября 2023 года. Сейчас «СПЭК Инвестмент» контролируется кипрской Avinem Investment Limited, менее 1 % принадлежит компании «Русатомкапитал». С конца 2023 года компанию возглавляет Кирилл Косминский. Выручка компании за 2023 год составила 49,4 млн рублей, чистый убыток достиг 933 млн рублей.