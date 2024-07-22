$88.02+0.1596.04-0.06
Почта

Нефть дорожает на 0,3-0,4% после объявления Байденом о прекращении кампании

Мировые цены на нефть растут на 0,3-0,4% после объявления президентом США Джо Байденом о прекращении предвыборной кампании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные торгов.

Нефть дорожает на 0,3-0,4% после объявления Байденом о прекращении кампании
© ТАСС

В публикации отмечается, что в 1:22 мск цена на сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent выросла на 0,28% до $82,86 за баррель, сентябрьские фьючерсы на WTI выросли на 0,43%, до $78,94.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не вмешивается в выборы в США и их внутренние дела, оставляя американцам право разбираться в своих проблемах самостоятельно. Пресс-секретарь Белого дома Эндрю Бейтс заявил, что президент США Джо Байден не намерен досрочно уходить в отставку после объявления о прекращении участия в предвыборной гонке.

21 июля Джо Байден объявил, что выходит из президентской гонки. Он отметил, что для Демократической партии и страны будет лучше, если он сосредоточится на исполнении своих обязанностей как президента до конца нынешнего срока.

Компании
Мария Захарова
Джозеф Байден
МИД России
Демократическая партия США
Администрация США
Цена на нефть
1